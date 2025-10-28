تضامن بالقليوبية تنظم فعالية توعوية بشأن حج الجمعيات

نظمت مديرية التضامن بالقليوبية بالتعاون مع جمعية تيسير الحج والعمرة بـ القليوبية فعاليات لقاء «ليه تختار حج الجمعيات الأفضل الأقيم » بمركز مؤتمرات هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

شاركت في اللقاء أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والحاج جمال محمد العزب، رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية، والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية.

شهد اللقاء مشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية في القليوبية بهدف مناقشة أفضل السبل لتسهيل رحلة الحج للمواطنين، وضمان جودة الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج من خلال الجمعيات المعتمدة.

وأوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية أن اللقاء ركز على أهمية اختيار الجمعيات الموثوقة لتقديم خدمات الحج والإقامة بما يتوافق مع المعايير الشرعية والتنظيمية، فضلًا عن التأكيد على متابعة الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.

وأشار الحاج جمال محمد العزب رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية لانطلاق استعدادات مديرية التضامن والجمعية لاستقبال حجاجها بروحانية عالية، وتنظيم دقيق لضمان رحلة آمنة ومريحة لكل مشارك، مشيرا أن اللقاء ناقش كيفية متابعة الحجاج أثناء أدائهم المناسك لضمان سلامتهم وراحتهم طوال الرحلة.

وأكد المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية أن موسم الحج فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والدينية بين المواطنين والجمعيات، وأن التنظيم الجيد والإشراف الحكومي يشكلان الركيزة الأساسية لتجربة حج ناجحة ومتميزة داعيا الله لكل الحجاج بأن يوفّقهم الله لأداء مناسكهم بخشوع وسلامة، وأن تعود هذه الرحلة الروحانية عليهم بالطمأنينة والبركة

