القسام: أي تصعيد إسرائيلي يعوق البحث وانتشال الجثامين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثة أسير للاحتلال خلال عمليات البحث المستمرة وسنسلمها إذا كانت الظروف الميدانية مهيأة.

وأضافت أن أي تصعيد سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

القسام: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح

وأكدت كتائب القسام “الجناح العسكري لحركة حماس” على التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وتابعت الحركة: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بالعمل بقوة ضد أهداف لحركة حماس في غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وتجددت الغارات الإسرائيلية، على مناطق في شرق مدينة رفح بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين.

ومن جانبه، دعا ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وكانت حركة حماس هاجمت قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح، ووصفته بأنه يعد خرقا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وقال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أمس السبت: إن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة.

حماس: لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة

وأضاف حازم قاسم: “وافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة وندعو إلى الاسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة”.

وتابع: “الجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا، وسيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية”.

وأكد المتحدث باسم حماس: “تجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات”.

واستطرد: “المرحلة الثانية معقدة، وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة”.

