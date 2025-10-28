مانشستر سيتي يحدد خليفة جوارديولا لتدريب الفريق

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تدرس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خياراتها مبكرًا تحسبًا لرحيل الإسباني بيب جوارديولا، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2027، وهو الموعد الذي يُتوقع أن ينهي فيه مسيرته التدريبية في إنجلترا.

كومباني بديل جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي 

وكشف موقع "TEAMtalk" أن مانشستر سيتي يفكر في إعادة قائده السابق فينسنت كومباني لتولي المهمة خلفًا المدرب جوارديولا، رغم ارتباط المدرب البلجيكي بعقد طويل الأمد مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029. 

وتؤكد التقارير أن إدارة النادي الإنجليزي قد تختبر إمكانية استعادة أسطورتها السابق في حال قرر جوارديولا الرحيل.

مسيرة كومباني التدريبية 

كومباني تولى تدريب بايرن في مايو 2024 ونجح في الفوز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول، ليواصل الفريق بدايته المثالية هذا الموسم بتحقيق العلامة الكاملة بعد سبع مباريات.

المدرب البلجيكي بدأ مسيرته التدريبية مع أندرلخت ثم بيرنلي قبل أن يصعد بسرعة إلى قمة الكرة الأوروبية.
 

