ليفربول والسيتي خارج المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار علي مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت ابتعاد ليفربول ومانشستر سيتي عن المربع الذهبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي



ليدز 2- 1 وست هام

تشيلسي 1- 2 سندرلاند

نيوكاسل يونايتد 2- 1 فولهام

مانشستر يونايتد 4- 2 برايتون

برينتفورد 3-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-3 بيرنلي

أرسنال 1-0 كريستال بالاس

أستون فيلا 1-0 مانشستر سيتي

بورنموث 2-0 نوتنجهام فورست

إيفرتون 0-3 توتنهام

