الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول والسيتي خارج المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار علي مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت ابتعاد ليفربول ومانشستر سيتي عن المربع الذهبي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة 

1- آرسنال 22 نقطة
2- بورنموث 18 نقطة
3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
4- سندرلاند 17 نقطة
5- مانشستر سيتي 16 نقطة
6- مانشستر يونايتد 16 نقطة
7- ليفربول 15 نقطة
8- أستون فيلا 15 نقطة
9- تشيلسي 14 نقطة
10- كريستال بالاس 13 نقطة
11- برينتفورد 13 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13- برايتون 12 نقطة
14- إيفرتون 11 نقطة
15- ليدز يونايتد 11 نقطة
16- بيرنلي 10 نقاط
17- فولهام 8 نقاط
18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
19- وست هام 4 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي


ليدز 2- 1 وست هام 
تشيلسي 1- 2 سندرلاند 
نيوكاسل يونايتد 2- 1 فولهام  
مانشستر يونايتد 4- 2 برايتون 
برينتفورد 3-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-3 بيرنلي
أرسنال 1-0 كريستال بالاس 
أستون فيلا 1-0 مانشستر سيتي 
بورنموث 2-0 نوتنجهام فورست 
إيفرتون 0-3 توتنهام 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال توتنهام مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليفربول

مواد متعلقة

توتنهام يكتسح إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على كريستال بالاس ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

ليفربول ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية