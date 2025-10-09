مفاجأة، مساعد جوارديولا السابق ينصحه بالابتعاد عن التدريب

نصح مدرب مقرب من الإسباني بيب جوارديولا، بمغادرة مانشستر سيتي وأخذ فترة راحة طويلة من التدريب قبل خوض أي تجربة جديدة.

بلانتشارت ينصح جوارديولا بعد 18 سنة من العمل معه

هذا الحديث جاء على لسان كارليس بلانتشارت، محلل الأداء السابق الذي عمل إلى جانب جوارديولا لما يقارب 18 عامًا في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، قبل أن يغادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

بلانتشارت، الذي يُعتبر أحد العقول الفنية المقربة من جوارديولا منذ بداياته التدريبية، قال في حوار مع صحيفة سبورت الإسبانية: "الأمر في النهاية قرار شخصي عليه هو أن يتخذه. لكني أرى أن أي مشروع تدريبي يجب ألا يتجاوز خمس أو ست سنوات، لا أكثر.. بعدها، يجب أن تتجدد وتعيد شحن طاقتك.. كصديق، أنصحه بأن يبحث عن مشروع جديد لأنه ما زال أمامه طريق طويل في عالم التدريب".

وأضاف المحلل الإسباني موضحًا فكرته: "بيب بحاجة إلى أن يتنفس مجددًا، أن يبتعد قليلًا عن الضغط اليومي ليستعيد طاقته الإبداعية. لقد قدّم كل شيء تقريبًا مع سيتي، والآن ربما يحتاج إلى وقفة لتجديد شغفه باللعبة".

ومنذ عام 2007، حين كان جوارديولا يشق طريقه في أكاديمية برشلونة، كان بلانتشارت بجانبه.

بدأت العلاقة المهنية بينهما في "برسا بي" (الفريق الرديف لبرشلونة)، قبل أن تمتد إلى الفريق الأول حيث حققا معًا ثلاثية تاريخية في 2009، ثم انتقلا سويًا إلى بايرن ميونخ عام 2013، وبعدها إلى مانشستر سيتي عام 2016، حيث استمرت الشراكة الفنية حتى الموسم الماضي.

وتابع بلانتشارت: "السبب في بقاء بيب لفترة طويلة في مانشستر سيتي هو المعاملة الإنسانية الفريدة التي وجدناها هناك. النادي عاملنا كعائلة، سمح لنا بالعمل بحرية وكأننا في منازلنا. هذا الإحساس لم يكن موجودًا في برشلونة أو بايرن ميونخ".

مساعد جوارديولا يشيد بمسيرته

بلانتشارت لم يخفِ إعجابه الشديد بالمدرب الإسباني، مؤكدا أن جوارديولا يعيش من أجل كرة القدم بقوله: "هو مهووس باللعبة. حياته كلها تدور حول المستطيل الأخضر. إنه عبقري ومبتكر، أقوى ما يميّزه أنه لا يقلّد أحدًا، بل يخلق أسلوبه الخاص. الصعب في هذه الحياة هو الابتكار، أما البقية فمجرد مقلدين. وبيب هو الرقم واحد في هذا المجال".

وبحسب المقربين منه، فإن جوارديولا يستنزف نفسه ذهنيًا وجسديًا من أجل التفاصيل الصغيرة في كل مباراة وتدريب، وهو ما يفسر تفكيره الدائم في أخذ فترة راحة طويلة بعد نهاية عقده الحالي الذي يمتد حتى عام 2027.

وسبق لجوارديولا أن ألمح أكثر من مرة إلى رغبته في الابتعاد عن التدريب مؤقتا بعد مغادرته مانشستر سيتي، بل إنه تحدث مازحا عن إمكانية أخذ إجازة لمدة 15 عاما، في إشارة إلى حجم الإرهاق الذهني الذي يعانيه من ضغط العمل اليومي.

تشبيه البعض لحالته بما حدث مع يورجن كلوب في ليفربول ليس بعيدا عن الواقع. كلا المدربين قادا فرقا إلى القمة لسنوات قبل أن تبدأ علامات الإرهاق بالظهور، سواء في لغة الجسد أو في الأداء العام للفريق.

ورغم الإنجازات التاريخية التي حققها بيب مع سيتي — وعلى رأسها أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز — إلا أن الموسم الماضي شهد تراجعًا واضحا في الأداء، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث، وهو مركز لا يُعد كارثيًا لكنه أقل من المعايير التي اعتاد عليها النادي في عهده.

وأثيرت خلال الموسم تساؤلات كثيرة حول الحالة الذهنية للمدرب، خصوصًا بعد ظهوره في أكثر من مناسبة وهو يحك رأسه بعصبية عقب المباريات.

وعلق بلانتشارت على هذه المرحلة قائلًا: "أحيانًا تفقد الطاقة. وعندما تدخل في دوامة من النتائج السيئة، يكون من الصعب الخروج منها. كرة القدم تتطلب أن تكون في أعلى مستويات الطاقة الذهنية والبدنية دائما".

وأردف: "في الموسم الماضي، عانينا من الإصابات، وبعض اللاعبين كانوا في نهاية مسيرتهم. الأداء تراجع، حتى بين أعضاء الطاقم الفني. كان علينا أن نقاتل فقط للتأهل إلى دوري الأبطال، وكان ذلك إنجازًا بحد ذاته. خسرنا نهائي الكأس أيضًا، وكان ذلك عقابًا على موسم متعب ومرهق."

طبيعة عمل بلانتشارت مع جوارديولا

وكشف بلانتشارت عن طبيعة عمله مع جوارديولا خلال سنواتهما في مانشستر سيتي، موضحًا أن دوره كان مزدوجا بقوله: "العمل التحليلي ينقسم إلى قسمين: تحليل فريقك نفسه وتحليل الخصم، وهما مهمتان مختلفتان تماما."

وواصل: "في نادٍ يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لا يوجد وقت كاف لتصحيح الأخطاء عبر التدريبات، لذا نلجأ إلى وسائل أخرى لنقل الملاحظات إلى اللاعبين، مثل العروض المرئية ومقاطع الفيديو، لأنها وسيلة فعالة وسريعة لإيصال الفكرة."

وأوضح أن فترة الأسبوع الكامل من التدريبات كانت بمثابة فرصة نادرة للتصحيح التكتيكي، مبينا: "عندما يتاح لنا أسبوع كامل من العمل، نخطط لسلسلة من التمارين لتصحيح الأخطاء الميدانية. لكن في أغلب الأحيان، الوقت لا يسمح، فنستخدم الصور والفيديوهات، وهي الطريقة الأسرع لتوضيح المفهوم."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.