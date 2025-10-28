الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب المغرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام المغرب في الـ10:55 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب البرازيل، ثم الفوز في الجولة الثانية على المنتخب الأمريكي.

مباريات منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب المغرب منتخب مصر

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والرمان

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

مفاجأة في جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

الفئات المسموح بدخولها المتحف المصري الكبير مجانا عقب الافتتاح الرسمي

انخفاض البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4630 جنيها

خدمات

المزيد

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

تفسير رؤية حضن الميت في المنام وعلاقته بالأخطاء والذنوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية