كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، يتصدر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، ترتيب المجموعة الأولى بعد جولتين من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ويتتصدر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب البرازيل، ثم الفوز في الجولة الثانية على المنتخب الأمريكي.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية غدا الثلاثاء أمام منتخب المغرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام المغرب في الـ10:55 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

