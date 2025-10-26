كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

قبل ساعات، اتخذ مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي قرارا بتعيين محمد إبراهيم نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، مدربا عاما لمنتخب مصر، ضمن جهاز المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، وهو قرار أعاد كابتن الفراعنة إلى مكانه الطبيعي، في ظل نجاحات سبق وحققها ضمن الجهاز السابق بقيادة الإسباني كارلوس باستور.

ولكن القرار الذي نتحدث عنه الآن، أثار عددا كبيرا من التساؤلات، خاصة وأن اتحاد كرة اليد كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق، بتعيين الإسباني فرناندو باربيتو (المدير الفني الأسبق للزمالك)، في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني، ولم يصدر قرار جديد بإقالته أو الاستغناء عنه ورحيله، وهو ما يعني أنه أصبح لدينا في المنتخب مدير فني ومدرب عام مصري وآخر أجنبي!

بدأ رحلة بابيتو داخل مصر، من خلال تعيينه مديرا فنيا لنادي الزمالك في يونيو 2024، وخاض موسما كاملا مع القلعة البيضاء خسر خلالها جميع البطولات التي شارك بها، إلى أن تمت إقالته في مايو 2025، بعد أن أثبت فشلا لا يختلف عليه اثنان، ليظن الجميع أن رحلة الإسباني انتهت مع كرة اليد المصرية وأنه قد رحل غير مأسوفا عليه.

وفي يونيو 2025، قرر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي منح "باربيتو" قبلة الحياة، من خلال تعيينه مدربا عاما لمنتخب مصر، وحقيقة لا أعلم ما هي النجاحات التي حققها المدرب حتى يتم تعيينه مدربا لمنتخب الفراعنة، وهو واحد من أفضل 7 منتخبات على مستوى العالم، حتى أن البعض ذهب إلى أن تعيين باربيتو مدربا عاما للمنتخب جاء من أجل ترضيته بعد رحيله عن الزمالك وحتى لا يطالب بمستحقاته المتأخرة !

ولم يفوت "باربيتو" الفرصة حتى يثبت من جديد أنه مدرب "لا يصلح"، بعد أن صدر قرارا بتعيينه مديرا فنيا لمنتخب الناشئين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي أقيمت في مصر، بعد أن تعرض طارق محروس المدير الفني الأساسي للمنتخب لوعكة صحية شديدة قبل أيام من انطلاق المونديال.

وبالفعل قدم المنتخب الوطني أداء مهتز خلال مشاركته في بطولة العالم تحت قيادة "باربيتو"، وودع المنافسات بشكل رسمي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة (29-31)، بأخطاء فنية واضحة لولاها لواصل المنتخب مسيرته نحو المباراة النهائية، خاصة وأنه كان ضمن المرشحين لحصد اللقب العالمي.

والمثير في الأمر، أن اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، لم يستغل الفرصة التي منحها له المونديال من أجل اتخاذ قرار جرئ بإقالة الإسباني "باربيتو"، وحماية المنتخب الأول من سقطاته، ليستمر مسلسل التمسك بمدير فني لم يقدم ما يثبت قدرته على العمل داخل مصر أو تولي مسئولية منتخب يبحث عن ميدالية عالمية وأولمبية.

ويبقى السؤال الأهم، لماذا تم تعيين باربيتو مدربا عاما لمنتخب مصر الأول، ولماذا تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الناشئين في بطولة عالم تقام على أرض مصر ونسعى لحصد لقبها؟ - وإذا كانت الأجابة لقناعات فنية يمتلكها الاتحاد، فلماذا تم تعيين محمد إبراهيم مدربا عاما للمنتخب؟

والسؤال الأهم، من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد، ولماذا تتحمل خزينة الاتحاد المصري راتب شهري يقدر بـ10 آلاف يورو يتحصل عليه مدرب أثبت فشله في كل المهام التي أوكلت إليه؟

