أكرم جلال: اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون تتويج لتاريخها العريق

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون لم يأت من فراغ، بل هو تتويج لتاريخ طويل من العطاء والإبداع، فهي مدينة القناة والعبور والنصر، ومدينة التنوع والجمال، التي احتضنت عبر تاريخها ثقافات متعددة، وامتزجت على أرضها الوطنية بالانفتاح، والفن بالهوية والحفاظ عليها.

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال تصريحاته ضمن افتتاح الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، أن هذا المهرجان أصبح على مدار تاريخه واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، ونافذة تطل منها مصر برسالة سلام ومحبة إلى الإنسانية جمعاء".

مقدمًا التحية إلى فرق الفنون الشعبية المشاركة من مختلف دول العالم، التي جاءت لتقدم على أرض الإسماعيلية لوحات فنية تجسد ثراء التراث الإنساني المشترك، وتؤكد أن الفن لغة عالمية قادرة على مد جسور المحبة والتواصل بين الشعوب مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم.

وقال محافظ الإسماعيلية إنه في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤمن أن التنمية لا تكتمل إلا بالثقافة، وأن الفن ليس رفاهية، بل قوة ناعمة تصون الهوية، وتعزز الانتماء، وتواجه الفكر المتطرف بالوعي والجمال، تستعيد الإسماعيلية مكانتها كمنارة للفن والثقافة، في وقت تبني فيه مصر حاضرها وتستشرف مستقبلها على أسس من الوعي والمعرفة والإبداع".

وتوجه محافظ الإسماعيلية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد للثقافة المصرية روحها، ودعم المبادرات التي جعلت للفن مكانته المستحقة في بناء المجتمع والإنسان".

وأضاف "أكرم" أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في هذه الدورة يحمل رسالة واضحة وهي أن الثقافة هي سلاحنا في معركة الوعي، وأن الفن هو لغة السلام التي تخاطب بها مصر العالم. فالفن ليس ترفًا، وإنما هو ركن أصيل في بناء الإنسان وترسيخ قيم التسامح والمحبة والجمال.

مضيفًا أن هذا المهرجان يشارك به ٢٥ فرقة يمثلون ١٣ دولة من بينهم مصر ويزيد عدد الفرق الأجنبية المشاركة هذا العام بحوالي خمسة فرق من بينها فرق تشارك لأول مرة.

موجهًا الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على ما يقدمه لمحافظة الإسماعيلية من دعم ورعاية وتعاون مستمر لإثراء الحياة الثقافية بمحافظة الإسماعيلية، فكان خير داعمًا منذ أطلقنا مبادرة الإسماعيلية عاصمة الثقافة والفنون والتي بدأت أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن.

كما توجه "أكرم" بالشكر للدكتور عبد المنعم عمارة، ابن الإسماعيلية العاشق لها، وصاحب البصمة المميزة ومؤسس المهرجان في دورته الأولى عام ١٩٨٦، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الكبير، ولجميع الدول والفرق المشاركة التي أسهمت في تجديد صورة مصر كقلب نابض للثقافة والفنون.

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "اليوبيل الفضي"، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك على المسرح الروماني بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وتستمر فعالياته حتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.