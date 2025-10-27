الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ومحافظة الإسماعيلية. 
 

شاهد، تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية بمهرجان الفنون الشعبية

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تعذيب طفل على يد زوجة أبيه

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظ الإسماعيلية، معربًا عن اعتزازه بهذا اللقاء، نظرًا لتميز محافظة الإسماعيلية بطبيعة ساحرة، وتنوع ثقافي ثري، وشعب محب للثقافة والفنون، وكون محافظها أحد أبطال القوات الجوية المصرية.  

رسالة شكر وتقدير 

ومن جانبه، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لحسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمجهوداته في قيادة الهيئة الوطنية للإعلام، وتاريخه المتميز في الصحافة والإعلام. 

احتفالية افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس 

ووجَّه "أكرم" الدعوة للكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لحضور احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، والتي من المقرر إقامتها بالنصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم، وتزامنًا مع الذكرى ١٥٦ لبدء الملاحة بقناة السويس في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، ومرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن القناة وتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ -١٩١٨).

