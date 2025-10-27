محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ومحافظة الإسماعيلية.



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظ الإسماعيلية، معربًا عن اعتزازه بهذا اللقاء، نظرًا لتميز محافظة الإسماعيلية بطبيعة ساحرة، وتنوع ثقافي ثري، وشعب محب للثقافة والفنون، وكون محافظها أحد أبطال القوات الجوية المصرية.

جانب من اللقاء، فيتو

رسالة شكر وتقدير

ومن جانبه، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لحسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمجهوداته في قيادة الهيئة الوطنية للإعلام، وتاريخه المتميز في الصحافة والإعلام.

جانب من اللقاء، فيتو

احتفالية افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

ووجَّه "أكرم" الدعوة للكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لحضور احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، والتي من المقرر إقامتها بالنصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم، وتزامنًا مع الذكرى ١٥٦ لبدء الملاحة بقناة السويس في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، ومرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن القناة وتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ -١٩١٨).

