مزار تبة الشجرة يستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

نظّمت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، أولى الجولات السياحية للفرق المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية الدولى، حيث قام أعضاء إدارة السياحة بمرافقة الفرق إلى زيارة تبة الشجرة –أحد أبرز معالم التاريخ العسكري بالمحافظة، وذلك تحت إشراف أشرف سليمان، مدير الإدارة.

الاطلاع على الطابع التاريخي لتبة الشجرة

وحضر الجولة التي نظمتها إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، فرقتا المنيا وأسوان للفنون الشعبية، حيث استمتع المشاركون بأجواء مميزة تعكس الطابع التاريخي للموقع، وتعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الإسماعيلية العريق، وما شهدته أرضها من بطولات للجيش المصري أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

جانب من فاعليات الجولة، فيتو

بطولات حرب أكتوبر المجيدة

وتُعد تبة الشجرة أحد المواقع العسكرية التاريخية المهمة الواقعة شرق مدينة الإسماعيلية، وتمثل متحفًا حربيًا يوثق بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

جانب من فاعليات الجولة، فيتو

وجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين يُقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بمشاركة ٢٥ فرقة من ١٣ دولة، ويُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تؤكد مكانة الإسماعيلية كعاصمة للفنون والثقافة وملتقى للحضارات.

جانب من فاعليات الجولة، فيتو

وتأتي هذه الجولة برعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي)، وحرص محافظة الإسماعيلية على إبراز مقوماتها السياحية والتاريخية، وتعزيز دور المهرجان في دمج الفنون بالتراث وتنشيط السياحة الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.