خبير آثار: المتحف المصري الكبير سحب البساط من كبرى متاحف العالم

عبر الدكتور خالد سعد، مدير ادارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة، عن فخره واعتزازه بالمتحف المصري الكبير وبالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق يعد حدثًا يبهر العالم بأسره ويؤكد أن مصر ما زالت تتربع على عرش الحضارات الإنسانية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في الفكر المتحفي، موضحًا: "نحن انتقلنا من فكرة المتاحف العامة أو الصغيرة إلى مفهوم المتاحف العملاقة التي تحاكي عظمة مصر وتاريخها".

وأكد عالم الآثار أن مصر سحبت البساط من تحت أقدام أكبر المتاحف العالمية بإنشائها المتحف المصري الكبير، قائلًا: "عندنا متاحف عالمية زي الفاتيكان، اللوفر، متحف برلين، المتحف البريطاني وكلها متاحف لها زوارها وروادها، لكن مصر اليوم تقدم للعالم متحفًا هو الأضخم من حيث المساحة والمضمون، لأنه يضم آثار دولة واحدة فقط.. دولة الحضارة".

وأوضح أنه: "لما مصر تعمل متحف ضخم يحتضن كنوزها، فده إعلان للعالم إننا بنعرض تاريخنا بأيدينا وبأدواتنا العلمية الحديثة".

وتحدث عالم الآثار عن خصوصية علم المصريات قائلًا: "العالم كله عمل للمصريين علمًا باسمهم، مفيش علم اسمه إنجليزولوجي ولا أمريكولوجي، لكن في علم اسمه إيجيبتولوجي، لأن المصريين القدماء أبدعوا علمًا يفسر عبقريتهم وفكرهم العلمي العميق".

