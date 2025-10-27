الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير آثار: المتحف المصري الكبير سحب البساط من كبرى متاحف العالم

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

عبر الدكتور خالد سعد، مدير ادارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة، عن فخره واعتزازه بالمتحف المصري الكبير وبالحضارة المصرية،  مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق يعد حدثًا يبهر العالم بأسره ويؤكد أن مصر ما زالت تتربع على عرش الحضارات الإنسانية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في الفكر المتحفي، موضحًا: "نحن انتقلنا من فكرة المتاحف العامة أو الصغيرة إلى مفهوم المتاحف العملاقة التي تحاكي عظمة مصر وتاريخها".

وأكد عالم الآثار أن مصر سحبت البساط من تحت أقدام أكبر المتاحف العالمية بإنشائها المتحف المصري الكبير، قائلًا: "عندنا متاحف عالمية زي الفاتيكان، اللوفر، متحف برلين، المتحف البريطاني وكلها متاحف لها زوارها وروادها، لكن مصر اليوم تقدم للعالم متحفًا هو الأضخم من حيث المساحة والمضمون، لأنه يضم آثار دولة واحدة فقط.. دولة الحضارة".

وأوضح أنه: "لما مصر تعمل متحف ضخم يحتضن كنوزها، فده إعلان للعالم إننا بنعرض تاريخنا بأيدينا وبأدواتنا العلمية الحديثة".

وتحدث عالم الآثار عن خصوصية علم المصريات قائلًا: "العالم كله عمل للمصريين علمًا باسمهم، مفيش علم اسمه إنجليزولوجي ولا أمريكولوجي، لكن في علم اسمه إيجيبتولوجي، لأن المصريين القدماء أبدعوا علمًا يفسر عبقريتهم وفكرهم العلمي العميق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير الإعلامية نهال طايل الحضارة المصرية متحف برلين المتحف البريطاني المصريين القدماء

مواد متعلقة

أستاذ آثار: مساحة المتحف المصري الكبير 5 أضعاف نظيره البريطاني

المالية: إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

كبير الأثريين بوزارة السياحة: المتحف الكبير حدوتة مصرية 100% (فيديو)

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المزيد
الجريدة الرسمية