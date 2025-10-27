الإثنين 27 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قبة قصر العيني تكتسي باللون الوردي تزامنا مع اليوم التوعوي بسرطان الثدي

قبة قصر العيني تضيء
قبة قصر العيني تضيء باللون الوردي

أضيئت قبة قصر العيني باللون الوردي، تزامنًا مع اليوم التوعوي الذي نظمته كلية طب القصر العيني اليوم ومستشفياتها، تحت عنوان (معًا ضد سرطان الثدي) بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

يوم توعوي بسرطان الثدي في قصر العيني

ونظّمت مستشفيات قصر العيني يومًا توعويًا حول صحة المرأة بعنوان “قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي... معًا ضد سرطان الثدي (Pink Day)”، تزامنًا مع فعاليات أكتوبر الوردي الذي تخصصه المنظمات الصحية في العالم للتوعية بسرطان الثدي ودعم المرأة في رحلتها نحو صحة أفضل.

جاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور كل من الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي من بينهم  الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور لسانه عبد الحي نقيب الاطباء، ووكلاء الكليه وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الطب.

وتضمن برنامج اليوم عدة فعاليات علمية وتوعوية، شملت محاضرات متنوعة منها: محاضرة بعنوان "معًا ضد سرطان الثدي" قدمتها الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، ومحاضرة أخرى بعنوان "المبادرة الرئاسية والقصر العيني" تناولت دور القصر العيني في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى جانب تعريف بوحدة صحة المرأة بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة القاهرة، ودورها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما اختُتم اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "هل نحن فعلًا نعالج سرطان الثدي في عام 2025؟" بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في الأورام والجراحة والأشعة والباثولوجي.

