كبير الأثريين بوزارة السياحة: المتحف الكبير حدوتة مصرية 100% (فيديو)

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين فى وزارة السياحة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون منارة للعالم أجمع وليس مصر فقط، وأن المتحف المصري هو رسالة من مصر للدنيا كلها.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن مصر بتقول للدنيا كلها احنا راجعين بقوة فالمتحف ليس مجموعة من التماثيل وحفلة، مصر ستعرض نفسها للعالم كله مرة أخرى فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".



واضاف: " بنقول لكل الدنيا أن أم الدنيا موجودة وأن مصر الجديدة ستبث السعادة للعالم مرة أخرى، فالحكاية من أولها مصرية 100%، سواء من الأوكسترا، وقائدها والمؤلف مصري، فالمتحف ليس حفل ولكن هدفه استعادة الهوية المصرية، بهوية وفكر جديد".



وأوضح: "مصر راجعة مرة آخرى بمشروع تنويري فكري، فمصر أرض السلام ومهبط الأديان، وهذه دعوة لكل المصريين بأن يجعلوا يوم السبت المقبل يوم عيد".



