الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كبير الأثريين بوزارة السياحة: المتحف الكبير حدوتة مصرية 100% (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين فى وزارة السياحة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون منارة للعالم أجمع وليس مصر فقط، وأن المتحف المصري هو رسالة من مصر للدنيا كلها.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن مصر بتقول للدنيا كلها احنا راجعين بقوة فالمتحف ليس مجموعة من التماثيل وحفلة، مصر ستعرض نفسها للعالم كله مرة أخرى فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".


واضاف: " بنقول لكل الدنيا أن أم الدنيا موجودة وأن مصر الجديدة ستبث السعادة للعالم مرة أخرى، فالحكاية من أولها مصرية 100%، سواء من الأوكسترا، وقائدها والمؤلف مصري، فالمتحف ليس حفل ولكن هدفه استعادة الهوية المصرية، بهوية وفكر جديد".


وأوضح: "مصر راجعة مرة آخرى بمشروع تنويري فكري، فمصر أرض السلام ومهبط الأديان، وهذه دعوة لكل المصريين بأن يجعلوا يوم السبت المقبل يوم عيد".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مجدي شاكر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الكاتب الصحفي سيد علي حضرة المواطن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

لأول مرة، المتحف المصري الكبير يعرض تابوت الملك توت عنخ آمون

وزيرة التضامن توجه بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر تكافل وكرامة إلى المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية