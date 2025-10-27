عمرو القاضي يطالب بتسهيل إجراءات السياحة السينمائية للترويج لمصر

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش ساهمت بشكل كبير في عودة النشاط السياحي لمصر، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له أثر إيجابي ملموس على التدفقات السياحية في البلاد.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهات العالمية تختار مصر لإقامة حفلات عالمية بعد تأكدها من قدرة المصريين على تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة.

وأشار إلى أن الدولة اهتمت مؤخرًا بالسياحة السينمائية للترويج لمصر على الصعيد العالمي، موضحًا أن مصر تسهّل كافة الإجراءات لتصوير الأفلام العالمية في المواقع السياحية، بالإضافة إلى إنتاج برامج تسجيلية ووثائقية عن الحضارة الفرعونية.

وطالب بتخصيص جهة واحدة لتسهيل إجراءات تصوير الأفلام العالمية على أرض مصر، لضمان تنظيم العملية بشكل سلس وفعّال.

