الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أستاذ آثار: مساحة المتحف المصري الكبير 5 أضعاف نظيره البريطاني

المتحف المصري، فيتو
المتحف المصري، فيتو
ads

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، موضحًا أن مساحته تصل إلى 5 أضعاف مساحة المتحف البريطاني، وضعفين من متحف اللوفر في فرنسا.

وتابع  بدران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم ترميم  نحو 50 ألف قطعة أثرية لإضافتها إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه.

وأشار بدران إلى أن أنظار العالم كلها تتجه إلى مصر، خاصة بعد حالة الانبهار التي صاحبت احتفاليتي المومياوات الملكية وطريق الكباش، متوقعًا أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا فريدًا واستثنائيًا يتفوق على الاحتفالين السابقين.

وأوضح أستاذ الآثار نظام عرض القطع الأثرية داخل المتحف، والكنوز التي سيتم عرضها في أروقته، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استقبال أعداد كبيرة من السياح، قائلًا إن مصر قادرة على استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا.

وأردف: «المنتج المصري السياحي منخفض جدًا، فسعر التذكرة حاليًا للمتحف المصري الكبير نحو 25 دولار، ويجب ألا تقل عن 40 أو 50 دولار للأجانب».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم المتحف البريطاني

مواد متعلقة

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

محافظ الجيزة: توفير مولدات كهربائية خاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية