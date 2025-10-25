بيانها المتشنج ضد مصر أظهر الحقيقة، علام يكشف سر أزمة إثيوبيا وأوروبا بشأن سد النهضة

بيان أوروبا ومصر بشأن سد النهضة، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري السابق، عن سر الغضب الذي ظهر في بيان إثيوبيا "المتشنج"، للرد على البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن سد النهضة، الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في ملء وتشغيل السد، الذي أضر بدولتي المصب مصر والسودان.

سر رد إثيوبيا العنيف على بيان مصر وأوروبا

وأكد الدكتور محمد نصر علام أن سر الطريقة العنيفة التي ظهرت في الرد على البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي عن سد النهضة، والتي وصفت بـ "المتشنجة"، يكمن في الإشارة الصريحة لقاعدتي القانون الدولي الأساسيتين لأى مشاريع تقام على الأنهار الدولية وهما "الإخطار المسبق"، و"عدم الإضرار"، والذان تخالفهما إثيوبيا.

أوروبا تدعم مصر بشأن سد النهضة، فيتو

قال الدكتور محمد نصر علام عن البيان الأوروبي المصري المشترك: "فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، أكد البيان المشرك أهمية تعاون دول حوض النيل على أساس الإخطار المسبق وعدم الإضرار (قاعدتين أساسيتين في القانون الدولي)، واللتان لا تلتزم بهما أثيوبيا، وجاء الرد الأثيوبي على بيان الاتحاد عنيفا وبشكل (فى رأيي) لا يليق. ولنا لقاء قريب بإذن الله"

إثيوبيا تلوم أوروبا لدعم مصر في أزمة سد النهضة

وعن بيان إثيوبيا "المتشنج"، قال الدكتور نصر علام: "أصدرت أثيوبيا بيانًا عنيفا ردًا على بيان الاتحاد الأوروبي المشترك مع مصر، اتهمت فيه الاتحاد الأوروبي بدعم ماتدعيه مصر من سياسات الهيمنة الاستعمارية على مياه النيل، بحسب وصف بيان إثيوبيا، وبدون اعتبار لوجهة نظر وتوجهات وحقوق ٥٠٠ مليون مواطن من دول حوض النيل!!"

وتابع نصر علام: "وأضافت أثيوبيا بأن البيان المشترك للاتحاد الأوروبي غير دقيق ومنحاز وعدائي ضد أثيوبيا!! ولم يأخذ فى الاعتبار شرط الاستخدام العادل والمنصف لكل دول الحوض!!"

أبي أحمد غاضب لدعم الاتحادد الأوروبي لمصر بشأن سد النهضة، فيتو

وأوضح الدكتور محمد نصر علام: "ولعل أغرب ما جاء فى البيان الإثيوبي، هو لوم الاتحاد الأوروبي لعدم استخدامهم مسمى "سد النهضة الإثيوبي الضخم"، لأنه فى رأيهم يعبر عن الاعتماد الذاتى لإثيوبيا واليقظة الأفريقية!!"، مضيفًا: "وانتهى البيان الأثيوبي بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء".

الرد على بيان إثيوبيا وسر غضبها

وردًا على البيان الإثيوبي قال الدكتور محمد نصر علام: "يذكرنى الرد الأثيوبي بالدور التى كانت تجيده أثيوبيا وقت مفاوضات اتفاقية عنتيبي، وهو الاستقواء بدول الهضبة الاستوائية ومحاولة تشكيل جبهة واحدة معهم ضد مصر والسودان".

وتابع نصر علام: "ونجد فى خطابها لـ الاتحاد الإفريقي تتحدث بإسم هذه الشعوب، بالرغم أنهم ليس لهم أى علاقة هيدرولوجية بالنيل الأزرق وبالسد الأثيوبي، بل إن معظم رؤساء هذه الدول لم يحضروا الحفل الذى نظمته إثيوبيا لافتتاح هذا السد، إحتراما لموقف كل من مصر والسودان".

إثيوبيا تخسر دعم أوروبا في سد النهضة، فيتو



وعن سر التشنج في الرد الإثيوبي، قال نصر علام: "والحقيقة أنا اندهشت من عنف الرد الأثيوبي على بيان الإتحاد الأوروبي، والذى يشجع التعاون بين دول الحوض لفائدة الجميع. وأعتقد (شخصيًا) أن السبب الرئيسي وراء هذا الانفعال الأثيوبي هو الاشارة صراحة لقاعدتي القانون الدولي الأساسيتين لأى مشاريع تقام على الأنهار الدولية وهما "الإخطار المسبق"، و"عدم الإضرار"، والذان تخالفهما إثيوبيا في جميع مشاريعها سواءًا على روافد النيل أو الأحواض الأخرى المشتركة مع دول الجوار!!"

وأضاف نصر علام: "والرد الأثيوبي العنيف على بيان الاتحاد الأوروبي، يؤكد ماجاء في التصريحات المصرية السابقة، بأنه لم تكن هناك جدوى من الاستمرار فى التفاوض مع الجانب الأثيوبي…"

واختتم الدكتور محمد نصر علام حديثه رده على البيان الإثيوبي المتشنج، فقال: "وأخيرًا أنتهز هذه الفرصة لأهنئ كل من شارك فى صياغة البيان الأوروبي المصري، والذى أظهر بكل وضوح طبيعة التوجه الأثيوبي في هذا الملف"

