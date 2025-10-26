بعد اختراقها للحدود السودانية، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر أعمال الحفر الإثيوبية

أعمال حفر إثيوبية غريبة في السودان، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، سر الأعمال الإثيوبية الغريبة، التي تم رصدها في عمق السوادن، في محيط سد النهضة، وبالقرب من سد السرج، السد الركامى الملحق لسد النهضة والأخطر منه.

رصد أعمال حفر غريبة إثيوبية في عمق السودان

وأكد هاني إبراهيم أن أعمال الحفر الغريبة التي تم رصدها، وتقوم بها إثيوبيا في عمق الأراضي السودانية، مستمرة حتى الآن، مرجحًا أن تكون أعمال تعدين تقوم بها إثيوبيا في عمق الأراضي السودانية على مسافة تتراوح من 4 إلى 5 كيلو مترات، داخل الأراضي السودانية.

أعمال الحفر في محيط سد النهضة مستمرة، فيتو



وقال هاني إبراهيم عن أعمال الحفر الغريبة، التي تم رصدها في عمق الأراضي السودانية: "استمرار الأعمال التي يحتمل إنها تعدينية، في عمق الأراضي السودانية، بحوالي 4 إلى 5 كيلو مترات من الحدود الإثيوبية"، مضيفًا أنه: "تظهر شبكة الطرق امتداد النطاق إلى سد السرج بالداخل الإثيوبي".

وأوضح هاني إبراهيم أنه "بالعودة لموضوع الأعمال، التي تم رصدها بالأراضي السودانية قرب سد السرج، ووفق مقارنات يبدو بنسبة كبيرة أنها أعمال تعدين ترتبط بالذهب".

إثيوبيا تحفر في أرض السودان لاستخراج الذهب

وتابع هاني إبراهيم أنه "بمقارنة النطاق المتضمن على أراضي سودانية، وجزء إثيوبي جهة سد السرج، يتماشى نمط العمل فيه مع نطاق في امتياز الكرمك لتعدين الذهب الواقع جنوب السد بحوالي 50 إلى 60 كيلو مترا".



وأكد الباحث في الشأن الإفريقي أنه "غير معلوم أن صحت الاحتمالية، مدى ارتباط النطاق بإمتياز الكرمك، المشار إليه، وهل هو امتياز جديد للتعدين، غير معلن، ويتم في أراضي سودانية، خصوصًا أن امتياز الكرمك تضمن على إنشاء مطار خاص به، أي أن أعماله ونطاقه محدد مسبقًا".

وعلق قائلًا: "ربما امتياز جديد يستفيد من تطوير المطار الخدمي للسد"

وعن الاحتمالات الأخرى بشأن أعمال الحفر الغريبة التي تقوم بها إثيوبيا في محيط سد النهضة وفي عمق الأراضي السودانية، قال هاني إبراهيم: "هناك احتمالات أخرى بشأن تلك الأعمال، ولكنها مستبعدة بنسبة كبيرة سواءً استخراج خام الأسمنت واستخدامه في منشآت، ما يطلق عليها سياحية، لكن كان من الممكن استخراجه من أماكن قريبة دون التعمق في الأراضي السودانية"

احتمالات عسكرية لأعمال الحفر الإثيوبية في السودان

وكشف هاني إبراهيم عن احتمالات عسكرية لأعمال الحفر، فقال: "وهناك احتمالات اخرى عسكرية، خصوصًا أن النطاق مواجه لمجال سد السرج تحديدًا لكنها مستبعدة نوعيًا لبعض الأسباب".

أعماال حفر غريبة لإثيوبيا في عمق الأراضي السودانية، فيتو



وتابع هاني إبراهيم قائلًا: "كمسألة زراعية في تلك النطاقات أن كانت شق قنوات للري لا تتجاوز عدة آلاف من الأفدنة"، موضحًا أن "مجمل المساحة بما فيها أراضي السودان والتلال المرتفعة نحو 20 ألف فدان"، أما المسألة الزراعية من السد الكارثي ترتبط أكثر بنطاقات بالداخل الإثيوبي، وليس هذا النطاق".

وقال الباحث في الشأن الإفريقي: "فكرة ناقل كهربي لاسوسا أو منجم الكرمك أيضا مازالت مطروحة".

يذكر أن هاني إبراهيم، أكد أن هناك أعمالا غريبة وغير معتادة تقوم بها إثيوبيا في محيط سد النهضة واختراق لعمق الأراضي السودانية، معتبرا أن الأمر يثير العديد من التساؤلات حول اختراق إثيوبيا لأراضي دولة أخرى في أعمال غير معروفة.

وقال إنه تم رصد أعمال غير معتادة في محيط سد النهضة، في ثلاث مناطق، إحداها في عمق الأراضي السودانية، منذ أغسطس الماضي ومستمرة حتى الآن، والثانية جنوب سد السرج الركامي -الأخطر من سد النهضة- على الحدود مع السودان، وهي عبارة عن أعمال حفر بدأت في سبتمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.