وزير الخارجية محذرًا إثيوبيا: نحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأمن المائي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال بودكاست وزارة الخارجية الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن موقف إثيوبيا متعنت ويعكس سوء نية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة وملف المياه بين البلدين.

حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي

وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال بودكاست "دبلوكاست"، أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية تعتبر أولوية استراتيجية وحيوية للبلاد.

دعوة للحوار والوسائل السلمية

ورغم حدة التصريحات، شدد وزير الخارجية على أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية عبر المفاوضات والوسائل القانونية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها الأساسية في مياه النيل، أو أي خطوة قد تؤثر على الأمن القومي المصري.

تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد مصر موقفها الثابت والداعم لحقوقها المائية، وسط استمرار التوترات مع إثيوبيا حول إدارة وتشغيل سد النهضة، والسعي للحفاظ على مصالح الشعب المصري دون المساس بالعلاقات الإقليمية.

