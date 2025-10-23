الخميس 23 أكتوبر 2025
تعليم القليوبية تعلن فوز تغريد محمد عبدالعليم بالمركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

الطالبة تغريد بالقليوبية
الطالبة تغريد بالقليوبية تفوز في مسابقة تحد القراءة،فيتو

حققت الطالبة تغريد  محمد عبد العليم من مدرسة الخصوص الرسمية للغات القليوبية إنجازًا عربيًا جديدًا، بعد حصولها على المركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي، في إنجاز يعكس الإصرار والتفوق الذي تتميز به الطالبة، وجهود مدرستها في دعم وتشجيع المواهب الطلابية.

جاء هذا الفوز تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، ومعالي محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، وبتوجيهات الأستاذ مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية.

وأكد مصطفى عبده أن الطالبة تغريد استطاعت التفوق على مئات المشاركين من مختلف الدول العربية، بفضل تميزها في القراءة والتحليل والفهم، لتكون نموذجًا مشرفًا لبنات القليوبية ومثالًا يحتذى به في الطموح والمثابرة.

وأشار "عبده" إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات القراءة والإبداع لدى الطلاب، ويؤكد أن أبناء القليوبية قادرون على المنافسة والتألق في مختلف المحافل العربية والدولية.

وقد لاقى فوز الطالبة تغريد ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية بالقليوبية، حيث هنأها مديرو المدرسة والمشرفون على المسابقة، معبرين عن فخرهم بإنجازها الذي يرفع اسم المحافظة عاليًا.

ومن جانبها، أعربت تغريد عن سعادتها بهذا التتويج قائلة: "شكرًا لكل من دعمني ووثق بقدراتي، هذا الفوز ليس لي وحدي، بل لكل من آمن بأهمية القراءة والتعلم."

واختتم "عبده" تصريحاته مؤكدًا أن تعليم القليوبية سيواصل دعمه الكامل لجميع أبنائه الموهوبين، إيمانًا بأن القراءة هي مفتاح المعرفة والتفوق.

