بسملة صلاح.. ابنة القليوبية تفوز بالمركز الثاني في «تحدي القراءة العربي» لذوي الهمم

حققت الطالبة بسملة صلاح الدين، من مدرسة النور للمكفوفين ببنها، إنجازًا عربيًا مشرفًا، بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة "تحدي القراءة العربي" لفئة ذوي الهمم على مستوى الوطن العربي، لتضيف إنجازًا جديدًا باسم محافظة القليوبية ومصر كلها.

ويأتي هذا الفوز الكبير تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، وبتوجيهات من مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأعرب مصطفى عبده عن فخره بإنجاز بسملة، مؤكدًا أنها قدوة مشرفة لأبناء مصر من ذوي الهمم، قائلًا: “تمكنت بسملة من التغلب على مئات المشاركين من مختلف الدول العربية، لتثبت أن الإعاقة لا يمكن أن تكون حاجزًا أمام تحقيق الأحلام، وأن البصيرة أقوى من البصر حين يمتزج الإصرار بالشغف”.

وقد لاقى هذا الإنجاز ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية، حيث عبّر مديرو المدرسة والمشرفون على المسابقة عن فخرهم بإنجاز بسملة، معتبرين فوزها رسالة أمل وإلهام لطلاب المدرسة ولكل ذوي الهمم في مصر والعالم العربي.

من جانبها، عبّرت بسملة صلاح الدين عن سعادتها البالغة بهذا الفوز، وقالت: “شكرًا لكل من دعمني ووثق بقدراتي.. هذا الفوز ليس لي وحدي، بل لكل من آمن بأن ذوي الهمم قادرون على التحدي والنجاح.”

الجريدة الرسمية