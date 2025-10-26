اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على حالة الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر شكر- المفتى، والتي كانت تقل عددًا من طالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية.

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر ويعد بزيارتهن غدًا



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه يتابع الحالة الصحية لهن أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيزور المصابات غدًا للاطمئنان عليهن وتقديم الدعم اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين أن السيارة اصطدمت بشجرة على طريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات داخل أرض زراعية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السائق فرّ هاربًا وسط الزراعات عقب الحادث لعدم وجود تراخيص للسيارة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

