الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

وكيل تعليم القليوبية
وكيل تعليم القليوبية يطمئن علي حالة طالبات كفر شكر، فيتو

اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على حالة الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر شكر- المفتى، والتي كانت تقل عددًا من طالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية.

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر ويعد بزيارتهن غدًا


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أنه يتابع الحالة الصحية لهن أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيزور المصابات غدًا للاطمئنان عليهن وتقديم الدعم اللازم.

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين أن السيارة اصطدمت بشجرة على طريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات داخل أرض زراعية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السائق فرّ هاربًا وسط الزراعات عقب الحادث لعدم وجود تراخيص للسيارة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية تعليم القليوبية مستشفي كفر شكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

محافظ القليوبية يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين في حادث أبو سمبل

بعد تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في القليوبية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية