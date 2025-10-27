الإثنين 27 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حماس تعلن شرط الحركة للموافقة على نزع السلاح

خليل الحية، فيتو
قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض، إن سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا انتهى الاحتلال سيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية، مشدِّدًا أن أي نقاش حول نزع السلاح يجب أن يكون مرتبطًا بشرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة وضمانات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 
 

ضمانات حماس لوقف حرب غزة

وأضاف الحية أن حركة حماس تسلَّمت ضمانات من وسطاء وإدارة الولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب، وأنها مستعدة للالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع إبقائه رهنًا بتحقّق بنود الاتفاق ومراحل تنفيذه فعليًا. 
 

ويظل موضوع نزع سلاح حماس من أكثر النقاط الخلافية في المفاوضات، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح الحركة كشرط لأي تسوية دائمة، بينما تربط حماس هذا الشرط بانسحاب إسرائيلي فعلي وإقامة دولة فلسطينية أو حلول سياسية بديلة تُؤمّن حق الشعب الفلسطيني. 
 

الموقف الدبلوماسي والتحركات الأخيرة

ولا تزال تجري مفاوضات غير مباشرة برعاية الوسطاء “ مصر وقطر وأمريكا” لبحث آليات وقف العدوان والانتقال للمرحلة الثانية وترتيبات ما بعد الاتفاق.

الاحتلال الإسرائيلي: الصليب الأحمر وفريق مصري وحركة حماس يبحثون عن رفات الرهائن

قيادي بالمقاومة: حماس والفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال

 

 

 

