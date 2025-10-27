حماس تعلن شرط الحركة للموافقة على نزع السلاح

قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض، إن سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا انتهى الاحتلال سيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية، مشدِّدًا أن أي نقاش حول نزع السلاح يجب أن يكون مرتبطًا بشرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة وضمانات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



ضمانات حماس لوقف حرب غزة

وأضاف الحية أن حركة حماس تسلَّمت ضمانات من وسطاء وإدارة الولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب، وأنها مستعدة للالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع إبقائه رهنًا بتحقّق بنود الاتفاق ومراحل تنفيذه فعليًا.



ويظل موضوع نزع سلاح حماس من أكثر النقاط الخلافية في المفاوضات، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح الحركة كشرط لأي تسوية دائمة، بينما تربط حماس هذا الشرط بانسحاب إسرائيلي فعلي وإقامة دولة فلسطينية أو حلول سياسية بديلة تُؤمّن حق الشعب الفلسطيني.



الموقف الدبلوماسي والتحركات الأخيرة

ولا تزال تجري مفاوضات غير مباشرة برعاية الوسطاء “ مصر وقطر وأمريكا” لبحث آليات وقف العدوان والانتقال للمرحلة الثانية وترتيبات ما بعد الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.