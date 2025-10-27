حماس: فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين

قال خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة إن فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مضيفا: "لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب".



جاء ذلك في تصريحات صحفية، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن الحرب انتهت وكل يوم نسمع تصريحات أمريكية بأن الحرب انتهت.



وتابع: "الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحرب، وتوافقنا مع حركة فتح على مسألة القوات الأممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، وليس لدينا تحفظ أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع".

وأردف: "سلمنا 20 أسيرا إسرائيليا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، ونواصل البحث عن جثامين أسرى الاحتلال"



وقال خليل الحية: "نريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، وأخبرت ويتكوف وكوشنر خلال اللقاء معهما أننا دعاة استقرار وأن ترمب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي".



وقال الحية: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة، وهو لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء والاتفاق لا يزال في بدايته".



وتابع: "نقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، ونسعى لإنهاء قضية الأسرى لأنها قضية وطنية بامتياز".

وأردف: "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط والاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.

