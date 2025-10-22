قرقاش: تحقيق الأمن لإسرائيل ضرورة بالتوازي مع إقامة دولة فلسطينية

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الآراء المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية لم تعد صالحة في ظل الواقع الإقليمي الراهن، مشددًا على ضرورة تحقيق الأمن لإسرائيل بالتوازي مع إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "رويترز" الأربعاء: إن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيُعد خطًا أحمر، كاشفًا عن أن مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني هناك.

تركيز الجهود على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع

وأكد أن موقف أبو ظبي من هذه القضية ثابت وراسخ، وأن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد قائلًا: "يجب أن تحظى إسرائيل بالأمن، ولكن في الوقت نفسه يجب أن توجد دولة فلسطينية تمتلك مقومات الحياة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.