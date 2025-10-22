الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

قرقاش: تحقيق الأمن لإسرائيل ضرورة بالتوازي مع إقامة دولة فلسطينية

أنور قرقاش، فيتو
أنور قرقاش، فيتو

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الآراء المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية لم تعد صالحة في ظل الواقع الإقليمي الراهن، مشددًا على ضرورة تحقيق الأمن لإسرائيل بالتوازي مع إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

 مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "رويترز" الأربعاء: إن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيُعد خطًا أحمر، كاشفًا عن أن مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني هناك.

تركيز الجهود على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع

وأكد أن موقف أبو ظبي من هذه القضية ثابت وراسخ، وأن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد قائلًا: "يجب أن تحظى إسرائيل بالأمن، ولكن في الوقت نفسه يجب أن توجد دولة فلسطينية تمتلك مقومات الحياة".

