الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة

الدوري المصري، خطف فريق الجونة ثلاث نقاط غالية، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للجونة اللاعب محمد النحاس في الدقيقة 80

تشكيل سموحة أمام الجونة

وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة تشكيلة فريقه لمواجهة الجونة، بدوري نايل، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر - محمد دبش - محمد رجب - هشام حافظ.

خط الوسط: أحمد فوزي - سامادو - عمرو السيسي.

خط الهجوم: سمير فكري - حسام أشرف - صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: الهاني سليمان وخالد الغندور، وشريف رضا ومحمد سعيد مكرونة، وبابي بادجي ومحمد مصطفى ميدو، وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن، وعبده يحيى.

فريق الجونة، فيتو

تشكيل الجونة أمام سموحة

فيما دخل فريق الجونة مباراته أمام سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد - محمود حسونة - محمد محمود.

خط الهجوم: علي الزاهدي - محمد النحاس - محمد عماد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

أحمد مسعود وأحمد عبد الرسول، وأحمد جمال واليو جاتا، وبلال السيد وأحمد إسماعيل "بليه"، وعبدالله السعيد وأوجو صامويل، وأدهم الرفاعي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذا الفوز رفع الجونة رصيده من النقاط إلى 15 نقطة تقدم بها إلى المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين

أمام فريق سموحة فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 11 مباريات، حيث فاو ثلاث مواجهات وتعادل في ست مواجهات وخسر مواجهتين.

حكام مباراة سموحة ضد الجونة

أدار لقاء سموحة أمام الجونة طاقم حكام مكون من: مصطفى عثمان (حكمًا للساحة)، محمد عزازي وأحمد عبد المنعم (مساعدين)، هشام القاضي (حكمًا رابعًا)، والدولي طارق مجدي وهيثم عثمان (تقنية الفيديو).

