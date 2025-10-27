سموحة يستضيف الجونة في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، يستضيف فريق سموحة، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، نظيره الجونة على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق سموحة، بقيادة أحمد عبد العزيز، المركز التاسع في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي رصيده 15 نقطة، جمعهم من 10 جولات قبل لقاء الليلة، في حين يحتل فريق الجونة، بقيادة المدرب أحمد مصطفى بيبو، المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، استطاع ان يجمعهم من 10 جولات.

حكام مباراة سموحة ضد الجونة

ويدير لقاء سموحة أمام الجونة طاقم حكام مكون من: مصطفى عثمان (حكمًا للساحة)، محمد عزازي وأحمد عبد المنعم (مساعدين)، هشام القاضي (حكمًا رابعًا)، والدولي طارق مجدي وهيثم عثمان (تقنية الفيديو).

قائمة سموحة أمام الجونة

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دبش، ومحمد رجب، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، وسامادو، وأحمد خالد، ومحمد مكرونة.

خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

