الصدارة لهذا النادي، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي سموحة ضد الجونة، الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد فوزه أمام كهرباء الاسماعيلية 1-0 بالجولة الثانية عشرة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة
2- الأهلي 21 نقطة
3- المصري 19 نقطة
4- الزمالك 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة 
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 16 نقطة
9- سموحة 15 نقطة
10- غزل المحلة 15 نقطة
11- مودرن سبورت 15 نقطة
12- البنك الأهلي 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- الحدود 12 نقطة 
16- الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
21-  الاسماعيلي 7 نقاط
 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري 

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون  (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد  (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي  (انتهت)

الإثنين 27 أكتوبر 2025 

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً 

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً 

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً 

الخميس 30 أكتوبر 2025 

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة 

المصري البورسعيدي - راحة 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

ترتيب الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز سموحة ضد الجونة سموحة الجونة الاتحاد السكندري وادي دجلة سيراميكا كليوباترا

