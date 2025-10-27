الدوري المصري، موعد مباراة الاتحاد ضد وادي دجلة والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، نظيره وادى دجلة، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية عشرة ببطولة الدورى الممتاز على استاد الإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، على أرضية ستاد الإسكندرية، لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة



ومن المنتظر، أن تُنقل مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة، عبر قناة أون سبورت 1، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري.

ويسعي الاتحاد السكندري بقيادة تامر مصطفى، المدير الفنى لتحقيق الثلاث نقاط، للابتعاد عن دائرة صراع الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

فيما يطمح فريق وادي دجلة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منافسه زعيم الثغر، من أجل دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز من جديد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط فيما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) والدولي عبد العزيز السيد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

قائمة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

صبحي سليمان، عبد الرحمن بودي، المنشاوي، نور علاء، محمود علاء، محمد كناريا، محمد سامي، ناصر ناصر، مصطفي ابراهيم، فادي فريد، عبد الغني محمد، فيفور اكيم، ابو بكر اليادي، سيفوري إيزاك، عمرو صالح، مؤمن شريف، محمودشبانة، أحمد عيد، إسلام سمير، جون ايبوكا.

