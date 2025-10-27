الدوري المصري، الجولة الـ 12 "وش السعد" على المقاولون وفاركو

الدوري المصري، شهدت الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز الفوز الأول لكلا من المقاولون وفاركو خلال الموسم الجاري.

ونجح المقاولون في قلب تأخره للفوز الأول له بالدوري هذا الموسم أمام مودرن سبورت 2-1 باليوم الأول من الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري، فيما نجح فاركو في الفوز علي الاسماعيلي 1-0 باليوم الثاني من الجولة.

وتستمر الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز حتي يوم الخميس المقبل بمواجهة البنك الأهلي ضد الزمالك.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي (انتهت)

الإثنين 27 أكتوبر 2025

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد فوزه أمام كهرباء الاسماعيلية 1-0 بالجولة الثانية عشرة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاثنين

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 21 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- زد 16 نقطة

9- سموحة 15 نقطة

10- غزل المحلة 15 نقطة

11- مودرن سبورت 15 نقطة

12- البنك الأهلي 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- الحدود 12 نقطة

16- الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الاسماعيلي 7 نقاط



ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

