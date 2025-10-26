افتتاح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بالإسماعيلية (صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحي ثالث، في خطوة تؤكد التزام المحافظة بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

حضر الافتتاح، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتور محمود حمزة منسق مبادرة جسور، والدكتور محسن فتحي درويش نائب رئيس الفروع بنك مصر، أشرف أنور عبد العال مدير عام منطقة القناة،أحمد العايدي المستشار الفني لمبادرة جسور، ولفيف من القيادات المصرفية والأكاديمية الممثلة لشركاء النجاح.

جانب من الافتتاح

دور الدولة في استثمار القوى البشرية

أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته، على أن هذا الصرح التعليمي يمثل تجسيدًا لدور الدولة المصرية في الاستثمار الاستراتيجي بالثروة البشرية، وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتكنولوجي.

المدرسة إحدى نتائج مبادرة جسور

وأشار إلى أن المدرسة هي إحدى النتائج الهامة والمحورية لمبادرة "جسور"، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للكوادر، وسد احتياجات سوق العمل الفعلية.

مضيفًا: "لقد أصبح الاهتمام بالتعليم الفني التكنولوجي توجُّهًا عالميًا، والحكومة المصرية تتبنى هذا النموذج لمواكبة التطور العالمي، وتحويل الطاقات البشرية إلى عمالة مهنية متدربة ومرخصة".

نقلة نوعية في التعليم الفني

كما أشار أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تُعد نقلة نوعية بما تقدمه من تدريب أكاديمي ومهني متقدم، يضمن تزويد سوق العمل بأفضل الكوادر.

معلومات عن المدرسة

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من نبيل ميشيل، المستشار الأكاديمي للمدرسة، الذي أوضح أن المدرسة، تم استقطاعها من إحدى المدارس بالمحافظة وتم رفع كفاءتها، وقد دخلت الخدمة بقبول دفعة أولى قوامها ٨٠ طالبًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

تتميز المدرسة بنظام تعليمي قائم على مفهوم الجدارات، يرتكز على ٣ محاور رئيسية: المعارف، المهارات، والسلوكيات، تهدف لتخريج: فني محترف يتسم بالدقة والابتكار، ويعتز بهويته الوطنية والمهنية.

كما تقدم المدرسة شهادات معتمدة، حيث يحصل الطالب على ثلاث شهادات تؤهله لسوق العمل الدولي ، وهي دبلوم الثانوية التكنولوجية (من وزارة التربية والتعليم)، شهادة دولية معتمدة بالتخصص (من الغرفة الألمانية)، شهادة خبرة (من المصانع التي تم بها التدريب الميداني).

كما تؤهل الدراسة (٣ سنوات) الطالب لاستكمال دراسته في الكليات التكنولوجية بنفس التخصص (بالمجموع فقط ودون معادلة).

وتفقّد محافظ الإسماعيلية الفصول الدراسية، مشيدًا بالمستوى التعليمي للطلاب، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الكثافة الطلابية المثالية بواقع ٢٠ طالبًا فقط في الفصل، لضمان جودة التعليم.

في ختام الزيارة، أهدى طلاب المدرسة المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده، كما التقط "أكرم" الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة وهيئة التدريس.

