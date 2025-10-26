الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحي ثالث، في خطوة تؤكد التزام المحافظة بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

أكرم جلال: اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون تتويج لتاريخها العريق

ندوات توعية للمواطنين عن خدمات المشروع القومي “مشروعك” بالإسماعيلية (صور)

حضر الافتتاح، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتور محمود حمزة منسق مبادرة جسور، والدكتور محسن فتحي درويش نائب رئيس الفروع بنك مصر، أشرف أنور عبد العال مدير عام منطقة القناة،أحمد العايدي المستشار الفني لمبادرة جسور، ولفيف من القيادات المصرفية والأكاديمية الممثلة لشركاء النجاح. 

 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

دور الدولة في استثمار القوى البشرية 

أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته، على أن هذا الصرح التعليمي يمثل تجسيدًا لدور الدولة المصرية في الاستثمار الاستراتيجي بالثروة البشرية، وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتكنولوجي.

 

المدرسة إحدى نتائج مبادرة جسور 

وأشار إلى أن المدرسة هي إحدى النتائج الهامة والمحورية لمبادرة "جسور"، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للكوادر، وسد احتياجات سوق العمل الفعلية. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

مضيفًا: "لقد أصبح الاهتمام بالتعليم الفني التكنولوجي توجُّهًا عالميًا، والحكومة المصرية تتبنى هذا النموذج لمواكبة التطور العالمي، وتحويل الطاقات البشرية إلى عمالة مهنية متدربة ومرخصة".

 

نقلة نوعية في التعليم الفني 

كما أشار أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تُعد نقلة نوعية بما تقدمه من تدريب أكاديمي ومهني متقدم، يضمن تزويد سوق العمل بأفضل الكوادر.

 

معلومات عن المدرسة 

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من نبيل ميشيل، المستشار الأكاديمي للمدرسة، الذي أوضح أن المدرسة،  تم استقطاعها من إحدى المدارس بالمحافظة وتم رفع كفاءتها، وقد دخلت الخدمة بقبول دفعة أولى قوامها ٨٠ طالبًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

 

 

تتميز المدرسة بنظام تعليمي قائم على مفهوم الجدارات، يرتكز على ٣ محاور رئيسية: المعارف، المهارات، والسلوكيات، تهدف لتخريج: فني محترف يتسم بالدقة والابتكار، ويعتز بهويته الوطنية والمهنية.

 

كما تقدم المدرسة شهادات معتمدة، حيث يحصل الطالب على ثلاث شهادات تؤهله لسوق العمل الدولي ، وهي دبلوم الثانوية التكنولوجية (من وزارة التربية والتعليم)، شهادة دولية معتمدة بالتخصص (من الغرفة الألمانية)، شهادة خبرة (من المصانع التي تم بها التدريب الميداني).

 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

 

 

كما تؤهل الدراسة (٣ سنوات) الطالب لاستكمال دراسته في الكليات التكنولوجية بنفس التخصص (بالمجموع فقط ودون معادلة).

 

وتفقّد محافظ الإسماعيلية الفصول الدراسية، مشيدًا بالمستوى التعليمي للطلاب، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الكثافة الطلابية المثالية بواقع ٢٠ طالبًا فقط في الفصل، لضمان جودة التعليم.

 

في ختام الزيارة، أهدى طلاب المدرسة المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده، كما التقط "أكرم" الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة وهيئة التدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية صناعة الدواء افتتاح أول مدرسة بالإسماعيلية للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية التكنولوجيا التطبيقية الصناعات الدوائية مبادرة جسور

مواد متعلقة

فرقة الأردن تهدي محافظ الإسماعيلية عباءة أردنية خلال ديفيليه مهرجان الفنون الشعبية ( صور )

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإسماعيلي

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات أسواق القنطرة غرب الجديدة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لافتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية