بعد تعافيه من الإصابة، الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة بتروجيت

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، اليوم، بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة ونزلة برد، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة إيجل نوار الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

