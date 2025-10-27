الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن قراره بشأن دعوات ترشحه على منصب نائب الرئيس الأمريكى فى 2028

ترامب وفانس، فيتو
ترامب وفانس، فيتو

حسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، موقفه من الترشح لمنصب نائب الرئيس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028.

ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس الأمريكى

 وفكرة ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، عقب انتهاء ولايته الثانية فكرة طرحها مناصروه للبقاء فى السلطة، لكون الدستور الأمريكى يمنع تولى أي شخص منصب الرئيس لأكثر من ولايتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوان فقط.

 

وقال ترامب في حديث للصحافيين على متن طائرته الرئاسية خلال رحلته من ماليزيا إلى اليابان: "لي الحق أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله"، مشيرا إلى أن الناس لن يعجبهم أن يترشح للمنصب.

 

وأضاف ترامب "سيكون ذلك تصرفا ماكرا، ليس جيدا".

دعوات أنصار ترامب لبقائه فى السلطة بعد 2028

وكثيرا ما يردد ترامب كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة، رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة هذه الدعوات. وعرض أخيرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.

 

ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقاء ترامب بالسلطة، الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، في حين يترشح نائبه الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس.

 

وحال فوز جيه دي فانس، يستقيل بحسب هذا المقترح، مفسحا لترامب العودة إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيسًا أكثر من ولايتين.

 

وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" في حديث لمجلة "ذي إيكونوميست" إن "ترامب سيكون رئيسا في عام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة".

 

وأضاف منسق "لنجعل أمريكا عظيمة" هناك خطة من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن "في الوقت المناسب".

ترامب: أطالب حماس بتسريع تسليم جثث الرهائن.. وإسرائيل لم تخرق اتفاق غزة

ترامب يصل اليابان في محطته الثانية من جولته الآسيوية

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب نائب الرئيس انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028 رشح ترامب لمنصب نائب الرئيس منصب الرئيس لنجعل أمريكا عظيمة من جديد ترامب 2028 جيه دي فانس

مواد متعلقة

هذا ليس من شأنك، رد عنيف من ترامب على صحفية طالبته بالتوقف عن إحراج رئيس البرازيل (فيديو)

بيان قطري بشأن لقاء ترامب وتميم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (فيديو وصور)

ترامب عن اتفاق غزة: يجب أن يكون سلاما دائما

لألعابه البهلوانية بالذهب والدولار، توفيق عكاشة: ترامب يواجه مشكلات لن يخرج منها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

هرمونات تنقذك من الاكتئاب، كيف تفعّلينها طبيعيًا يوميًا؟

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads