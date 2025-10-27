ترامب يعلن قراره بشأن دعوات ترشحه على منصب نائب الرئيس الأمريكى فى 2028

حسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، موقفه من الترشح لمنصب نائب الرئيس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028.

ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس الأمريكى

وفكرة ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، عقب انتهاء ولايته الثانية فكرة طرحها مناصروه للبقاء فى السلطة، لكون الدستور الأمريكى يمنع تولى أي شخص منصب الرئيس لأكثر من ولايتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوان فقط.

وقال ترامب في حديث للصحافيين على متن طائرته الرئاسية خلال رحلته من ماليزيا إلى اليابان: "لي الحق أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله"، مشيرا إلى أن الناس لن يعجبهم أن يترشح للمنصب.

وأضاف ترامب "سيكون ذلك تصرفا ماكرا، ليس جيدا".

دعوات أنصار ترامب لبقائه فى السلطة بعد 2028

وكثيرا ما يردد ترامب كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة، رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة هذه الدعوات. وعرض أخيرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.

ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقاء ترامب بالسلطة، الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، في حين يترشح نائبه الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس.

وحال فوز جيه دي فانس، يستقيل بحسب هذا المقترح، مفسحا لترامب العودة إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيسًا أكثر من ولايتين.

وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" في حديث لمجلة "ذي إيكونوميست" إن "ترامب سيكون رئيسا في عام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة".

وأضاف منسق "لنجعل أمريكا عظيمة" هناك خطة من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن "في الوقت المناسب".

