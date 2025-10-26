بيان قطري بشأن لقاء ترامب والشيخ تميم بن حمد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (فيديو وصور)

قال الديوان الأميري في قطر، ليل السبت، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد استعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأوضح البيان، الذي نشره الديوان عبر حسابه بمنصة "إكس" أن المباحثات ركزت "خصوصًا على ما يتعلق بدعم السلام في المنطقة، وترسيخ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان تنفيذ الأطراف لكل بنوده".

سمو الأمير المفدى يلتقي فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في قاعدة العديد الجوية. https://t.co/unTg8qKJTx pic.twitter.com/eOlMH83puv October 25, 2025

وأضاف الديوان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات الشراكة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية".

سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/q4S02fnTHI — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 25, 2025



والتقى الشيخ تميم الرئيس ترامب، على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، في قاعدة "العديد" الجوية، خلال مرور الأخير، متجهًا إلى ماليزيا في مستهل جولة آسيوية.

وعلّق أمير قطر على اللقاء، في منشور على "إكس"، قائلًا: "كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين".



