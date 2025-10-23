الخميس 23 أكتوبر 2025
نتنياهو لـ فانس: تصويت الكنيست بضم الضفة لن يفضي لأي نتيجة

نائب الرئيس الأمريكي
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال لـجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تصويت الكنيست بشأن الضفة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة.
 

نتنياهو لفانس: تصويت الكنيست بشأن الضفة مجرد قراءة 

وأضافت هيئة البث، أن نائب الرئيس الأمريكي قال لنتنياهو إن تصويت الكنيست ينبغي ألا يحدث وهو في إسرائيل.

قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.


هآرتس: نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي في قوانين ضم الضفة الغربية


وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

