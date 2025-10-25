لألعابه البهلوانية بالذهب والدولار، توفيق عكاشة: ترامب يواجه مشكلات لن يخرج منها

كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوجه مشاكل متعددة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السر في ذلك يعود إلى ما وصفه بـ "مجلس الإدارة"، التي خرج ترامب عنها في هذه الفترة، حيث يشير البعض إلى أن مجلس الإدارة المقصود به “مجلس إدارة العالم"، كما تم التصريح به من قبل.

ترامب يواجه المشكلات وقرارت مجلس الإدارة السبب

وأوضح توفيق عكاشة أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يستطيع الخروج عن قرارات مجلس الإدارة، وسيحسم أمره لصالح المجلس، متوقعًا أن يميل ترامب لقرارات المجلس خلال شهر أو شهرين، وينفذ مطالبهم في الذهب والبترول والدولار واليورو.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، عن المشكلات التي ستواجه ترامب: "سوف يواجه الرئيس الأمريكى خلال الفترة القادمة مشاكل متعددة إن لم يحسمها لصالح مجلس الإدارة، لن يستطيع الخروج منها".

وعن توقعاته بشأن ترامب "لذلك أتوقع أن يميل إلى مجلس الإدارة بعد شهر أو شهرين، وينفذ مطالب مجلس الإدارة بعد الألعاب البهلوانيه فى الذهب والبترول والدولار واليورو".

توقعات توفيق عكاشة عن الرئيس الأمريكي ترامب، وما وصفه بـ"مجلس إدارة العالم"، أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض تساءل عن المقصود بـ "مجلس إدارة العالم"، وما دوره وما هو المطلوب من ترامب من قبل مجلس إدارة العالم المزعوم، في الوقت الذي تساءل فيه آخرون عما إذا كان الأمر يتعلق بإنخفاض في أسعار الذهب أو الدولار والبترول.

تحديات تجارية تواجه ترامب في لقائه بالرئيس الصيني

جدير بالذكر أن هناك تحديات تجارية كبيرة تهيمن على جولة ترامب الآسيوية، التي يبدأها غدًا الأحد، حيث يترقب العديد من دول القارة إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، التي تسببت في أزمة عالمية، منذ أن أعلن ترامب إقرارها في "يوم التحرير"، حيث يأمل العالم إزالة التوتر بين واشنطن وبكين الذي تسبب في أزمة بالاقتصاد العالمي.

قرارات ترامب تثير أزمة اقتصادية، فيتو

وأكد مسؤول أمريكي كبير، أمس الجمعة، أن الرئيس ترامب يعطي أهمية كبيرة في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وللعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول أيضًا أن الجانب الأمريكي يشعر بالقلق قبل زيارة ترامب إلى آسيا، وخاصة تجاه بعض الإجراءات التي أعلنتها الصين في الأسبوعين الماضيين، والتي وصفوها بأنها "تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي"، حسبما ذكر تقرير "رويترز".

ترامب يرغب في تجنب تهديد فرض الرسوم الجمركية

وكانت الصين قد أعلنت فرض قيود على تصدير المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الأسابيع القليلة الماضية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور ماليزيا يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل الانتقال إلى اليابان، ثم إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي تبدأ في 29 أكتوبر الجاري.

لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الصين، فيتو

كما يزور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج ماليزيا، لإجراء مفاوضات تجارية مع وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، وذلك قبل القمة المرتقبة بين ترامب ونظيره شي جينبينج في كوريا الجنوبية، الخميس المقبل.

ويأمل ترامب الأربعاء المقبل في إبرام اتفاق شامل مع نظيره الصيني، بعد تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

بينما يحتفظ كلا الجانبين بنفوذ كبير، تبدو بكين "أكثر استعدادًا للانسحاب من أي اتفاق لا يُلبي أهدافها"، بينما قد يرغب ترامب في تجنب تهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.

