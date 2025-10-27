ترامب يصل اليابان في محطته الثانية من جولته الآسيوية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اليابان في المحطة الثانية من جولته الآسيوية، حسب ما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين.

جاء ذلك قبل الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي التي وصفها بأنها حليفة عظيمة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

وأكد ترامب، أنه يود كثيرًا لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء جولته الآسيوية.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته، تمديد الجولة التي تشمل اليابان الإثنين والثلاثاء، وكوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، بعدما زار ماليزيا الأحد.

وأعطت واشنطن وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.

