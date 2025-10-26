هذا ليس من شأنك، رد عنيف من ترامب على صحفية طالبته بالتوقف عن إحراج رئيس البرازيل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره رئيس البرازيل لولا دي سيلفا، اليوم الأحد، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

لقاء ترامب ولولا دي سيلفا

لم يكن لقاء ترامب ولولا دي سيلفا طبيعيًا، فقد ظهر ترامب بنبرة هادئة أكثر اعتدالًا، على غير عادته، في المقابل ظهر الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا بأنه الأكثر قوة وسيطرة على الأمور، حيث جلس بشكل أكثر راحة واضعًا رجل على الأخرى، ليبدو غير مكترث بلقاء ترامب.

الرئيس ترامب يجتمع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا



"إنه لشرف عظيم أن أكون مع رئيس البرازيل، أعتقد أننا سنتمكن من إبرام صفقات جيدة لكلا البلدين. لطالما كانت لدينا علاقة جيدة، وأعتقد أنها ستستمر". pic.twitter.com/6rSEnRFz81 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2025

البعض أكد أن السر في ظهور ترامب بهذا الشكل هو رغبته في التوصل إلى بعض الاتفاقات خلال لقائه مع الرئيس البرازيلي.

وقال ترامب في لقائه مع دي سيلفا: "أعتقد أننا سنتمكن من إبرام صفقات جيدة إلى حدٍّ كبير لصالح البلدين".

الرئيس البرازيلي لولا قبل اجتماعه مع ترامب:



- عتقد أن الصحافة سيكون لديها أخبار جيدة بعد أن ننهي الاجتماع. البرازيل مهتمة جدًا بأن تكون لديها علاقة استثنائية مع الولايات المتحدة. ولا يوجد أي سبب لوجود أي نوع من الخلاف بين البرازيل والولايات المتحدة.



- أعتقد أنه عندما يجلس… pic.twitter.com/jbG2UB9pWq — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2025

وأعرب لولا عن تفاؤله بأن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ستتقدم خلال لقائه بترامب، قائلًا: "لا يوجد أي سبب لوجود أي نوع آخر من الخلاف بين البرازيل والولايات المتحدة".

التوصل لاتفاق تجاري بين ترامب ولولا دي سيلفا

وبادر الرئيس ترامب الصحفيين، أثناء اجتماعه مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، فقال: "إنه لشرف عظيم أن أكون مع رئيس البرازيل، أعتقد أننا سنتمكن من إبرام صفقات جيدة لكلا البلدين. لطالما كانت لدينا علاقة جيدة، وأعتقد أنها ستستمر".

المراسل: ما رأيك مع مايحدث من محاكمات يتعرض لها الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو [حليف مقرب من ترامب، وخصم سياسي لـ الرئيس الحالي لولا]



ترامب: لقد أحببته دائمًا... أشعر بالأسف الشديد لما يحدث، كان دائمًا رجل رائع، وعانى كثيرًا…



مراسلة تصرخ مقاطعة الرئيس: هل هذا على جدول… pic.twitter.com/P4JQ7BksiK — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2025

وقال الرئيس البرازيلي لولا قبل اجتماعه مع ترامب: "أعتقد أن الصحافة سيكون لديها أخبار جيدة بعد أن ننهي الاجتماع، فالبرازيل مهتمة جدًّا بأن تكون لديها علاقة استثنائية مع الولايات المتحدة. ولا يوجد أي سبب لوجود أي نوع من الخلاف بين البرازيل والولايات المتحدة".

محاولة إحراج لولا دي سيلفا

وتابع لولا دي سيلفا: "أعتقد أنه عندما يجلس رئيسان على طاولة واحدة، ويعرض كل واحد منهما وجهة نظره، فإننا يمكن أن نتقدّم بعد ذلك نحو التوصل إلى اتفاق".

وحاول الصحفيون إحراج لولا دي سيلفا أمام ترامب بشأن حديثهم عن محاكمة رئيس البرازيل السابق بولسونارو، عندما سأله أحد الصحفيين قائلًا: "ما رأيك مع ما يحدث من محاكمات يتعرض لها الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو (الحليف المقرب من ترامب، والخصم السياسي للرئيس الحالي لولا دي سيلفا).

الرئيس البرازيلي لولا يطلب من الصحفيين التوقف عن طرح الأسئلة والمغادرة: "ليس لدينا الكثير من الوقت، سوف نضيع الوقت في الحديث مع الصحفيين".



والرئيس ترامب يضحك ويعلق: "الأسئلة ليست عظيمة اليوم...أسئلة مملة". pic.twitter.com/tVdvbNbxT1 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2025

ليجيب ترامب: "لقد أحببته دائمًا... أشعر بالأسف الشديد لما يحدث، كان دائمًا رجل رائع، وعانى كثيرًا…"

في الوقت الذي قالت فيه مراسلة أخرى مقاطعة ترامب: "هل هذا على جدول الأعمال اليوم؟".. ليرد عليها ترامب: "هذا ليس من شأنك".

في الوقت الذي طلب فيه الرئيس البرازيلي لولا من الصحفيين التوقف عن طرح الأسئلة والمغادرة قائلًا: "ليس لدينا الكثير من الوقت، سوف نضيع الوقت في الحديث مع الصحفيين".

وعلق الرئيس ترامب ضاحكًا: "الأسئلة ليست عظيمة اليوم...أسئلة مملة".

