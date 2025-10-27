الإثنين 27 أكتوبر 2025
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثلاجة وميكروباص بطريق رأس غارب – الغردقة، في منطقة جبل الزيت التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتبين إصابة 10 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وبيان ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

الجريدة الرسمية