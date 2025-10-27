إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثلاجة وميكروباص بطريق رأس غارب – الغردقة، في منطقة جبل الزيت التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتبين إصابة 10 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وبيان ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.