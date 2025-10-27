القبض على موظف سابق هارب من حكم بالسجن المؤبد بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف سابق، صادر ضده حكم قضائي بالسجن المؤبد، بعد ورود معلومات تفيد بتردده على عقار بدائرة المحافظة.

تفاصيل الواقعة

كانت معلومات وردت الى رجال المباحث أكدتها التحريات عن رصد تحركات المتهم على العقار المحدد بدائرة القسم والهارب من السجن المؤبد.

وعقب المراقبة، تمكنت فرق البحث من القبض عليه، وأقر المتهم بصحة الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

الإجراءات القانونية



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

