الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحباط محاولة تهريب حشيش بحوزة أجنبي بجمارك مطار الغردقة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة الدكتور هشام شرارة من ضبط كمية من المخدرات المخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا، اشتبه محمد فاول مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية من أصل مغربي قادم من مطار امستردام ، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كريم فتحي وأحمد جمال الدين مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

قام مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة بتكليف شنودة كندس مأمور الجمرك، ومحمد جابر رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود قطعتين من مخدر الحشيش داخل حقائبه.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ود. سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار الغردقة الغردقة الدولى المخدرات جمارك بمطار الغردقة الدولى جمارك الغردقة جمارك مطار الغردقة رئيس مصلحة الجمارك قانون مكافحة المخدرات مخدر الحشيش

مواد متعلقة

القابضة للمطارات تشارك في الاجتماع السنوي والجمعية العامة لـ ACI World

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

تصنيف مجلة "الخدمة النفسية" بكلية الآداب عين شمس ضمن معامل التأثير العربي (ARCIF)

القومي لعلوم البحار والمصايد يستقبل وفدًا من الدول الإفريقية

" الحفني": الاستثمار في العنصر البشري ركيزة تطوير قطاع الطيران المدني

مركز بحوث وتطوير الفلزات ينجح في تصنيع "ناشر اللهب" محليًا ليكون بديلًا للمستورد

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التقدم لبرنامج دعم مشروعات التخرج الريادية

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية