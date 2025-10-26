إحباط محاولة تهريب حشيش بحوزة أجنبي بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة الدكتور هشام شرارة من ضبط كمية من المخدرات المخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا، اشتبه محمد فاول مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية من أصل مغربي قادم من مطار امستردام ، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كريم فتحي وأحمد جمال الدين مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

قام مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة بتكليف شنودة كندس مأمور الجمرك، ومحمد جابر رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود قطعتين من مخدر الحشيش داخل حقائبه.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ود. سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

