تصنيف مجلة "الخدمة النفسية" بكلية الآداب عين شمس ضمن معامل التأثير العربي (ARCIF)

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن إدراج مجلة "الخدمة النفسية"، الصادرة عن مركز الخدمة النفسية بالكلية، ضمن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF) لعام 2025، في تتويج لجهود علمية متواصلة.

حيث حققت المجلة معايير الاعتماد الدولية الـ 32، وحصلت على معامل تأثير قدره 0.3824، مما وضعها ضمن الفئة (Q3) في تخصص علم النفس، بين 43 مجلة عربية في المجال ذاته، الأمر الذي يعكس مكانتها المرموقة عربيًا.

جاء هذا برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة حنان سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد خطاب، مدير مركز الاستشارات والتدريب.

ويعد هذا التقدير العلمي كإضافة نوعية لمسيرة الكلية في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأعربت حنان كامل عن سعادتها بالتصنيف، مؤكدة أنه ثمرة جهد علمي مشترك وإيمان برسالة الجامعة، مشيدة بدور هيئة التحرير والباحثين.

كما عبرت حنان سالم عن فخرها بالإنجاز الذي يعكس روح العمل الجماعي، مؤكدة أنه صورة مضيئة لتكامل الإرادة العلمية والرؤية الإنسانية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد خطاب إلى أن النجاح يجسد رؤية الكلية في تحويل المعرفة إلى فعل تنموي وثقافي يخدم بناء الوعي والمجتمع.

يُذكر أن معامل التأثير العربي (ARCIF) هو مبادرة علمية رائدة يشرف عليها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، بالشراكة مع قاعدة بيانات "معرفة".

