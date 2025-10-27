البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين.

أداء المؤشرات الرئيسية

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 38150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 47263 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% عند مستوى 17265 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% عند مستوى 4268 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 12276 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 16142 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% عند مستوى 3925 نقطة.

