الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، أصالة تحيي حفلا لأول مرة في مهرجان العلمين 2025

أصالة
أصالة

تحيي النجمة السورية أصالة، مساء اليوم الخميس 7 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا مميزا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك في أول مشاركة لها بالمهرجان. 

حفل أصالة في مهرجان العلمين 2025 

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال حفلها الأول بمهرجان العلمين الجديدة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور، كما تتغنى بعدد من أغاني ألبومها الجديد التي طرحته مؤخرا بعنوان “ضريبة البعد”.

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أصالة في مهرجان العلمين 2025 ألبوم ضريبة البعد اصالة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين 2025

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads