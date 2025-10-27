الإثنين 27 أكتوبر 2025
المنطقة الأزهرية بالغربية تحقق في واقعة منع طالبة من دخول دورة المياه

المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية

قررت المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية فتح تحقيق عاجل في واقعة تعرض طالبة بالصف الأول الإعدادي بمعهد النصارية الأزهري بمدينة كفر الزيات للتبول اللاإرادي داخل الفصل؛ بعد أن تم منعها من الذهاب إلى دورة المياه أثناء اليوم الدراسي.

ضبط أم قيدت صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها في الغربية

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

وأكدت مصادر مسئولة بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية أن التحقيق جارٍ حاليا للوقوف على كافة ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الطالبة والمعلمين وإدارة المعهد؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المتسببين في حال ثبوت صحة الشكوى.

وشددت منطقة الغربية الأزهرية على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة أو التنمر داخل المعاهد، مؤكدة حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة الطلاب وتدعمهم نفسيا وتربويًا؛ بما يحقق أهداف العملية التعليمية في مناخ يسوده الاحترام والرعاية.

الجريدة الرسمية