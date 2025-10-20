تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ً بتعيين الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997 لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2003 ثم درجة الدكتوراه فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2007 لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2007.



وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017 وعينت وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019، ثم صدر قرار جمهوري بتعيينها عميدا لكلية التربية لنوعية بـ طنطا عام 2022.

