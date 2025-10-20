الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

تعيين الدكتورة رانيا
تعيين الدكتورة رانيا الإمام عميدة لكلية التربية النوعية

أعلنت جامعة طنطا عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ً بتعيين الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

محافظ الغربية: تعريفة التاكسي بـ 14 جنيهًا والتوكتوك 10 جنيهات

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997 لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2003 ثم درجة الدكتوراه فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2007 لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2007.
 

وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017 وعينت وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019، ثم صدر قرار جمهوري بتعيينها عميدا لكلية التربية لنوعية بـ طنطا عام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: تعريفة التاكسي بـ 14 جنيهًا والتوكتوك 10 جنيهات

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وغرامات فورية للمخالفين

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

مولد سيدي أحمد البدوي يجذب مليوني زائر إلى طنطا في الليلة الختامية (فيديو)

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يفوز 3-1 على الدحيل القطري

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية