ضبط أم قيدت صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها في الغربية

ضبط أم اعتدت على
ضبط أم اعتدت على صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تعديها بالضرب المبرح على طفليها بعد تقييدهما بالحبال داخل حمام شقتها بمدينة طنطا.

محافظ الغربية يستقبل شكاوى المواطنين بشباك المركز التكنولوجي

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

كانت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر فيه طفلان مقيدان بالحبال داخل حمام منزل تتعدى عليهما والدتهما بالضرب المبرح مرددة عبارات مسيئة لهما.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا تبين أن السيدة هي والدة الطفلين وأن الواقعة تم تصويرها منذ نحو ثلاثة أشهر وأن الطفلين من زوجها السابق.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت القوات في ضبط المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

