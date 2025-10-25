تضامن الغربية ينقذ سيدة بلا مأوى بعد عملية جراحية في مستشفى طنطا العام

تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، من إنقاذ سيدة بلا مأوى، بعد خضوعها لعملية جراحية بقسم العظام بمستشفى طنطا العام.

وعلي الفور وجهت حسناء أحمد إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، فريق التدخل السريع بقيادة رضا محمد شاهين رئيس الفريق وإبراهيم جاد عضو الفريق، بسرعة التعامل مع البلاغ الوارد بشأن وجود مواطنة بالمستشفى ليس لها مكان تذهب إليه، عقب إجراء عملية تثبيت شرائح ومسامير بالساق اليمنى، وعدم وجود أي من أقاربها أو إخوتها بجانبها.

وبانتقال الفريق إلى المستشفى، تبين أن السيدة تُدعى "ز. م. م. ق" تبلغ من العمر 50 عامًا من منطقة ترعة الشيتي بمدينة طنطا وهي آنسة لم تتزوج.

وأوضحت أنها كانت تقيم بمنزل والدها قبل أن يقنعها إخوتها ببيعه والتنقل للإقامة لديهم، إلا أنهم تخلوا عنها لاحقًا وقاموا بطردها مما أدى إلى سقوطها أثناء النزول على السلم وإصابتها بكسر مضاعف.

وبعد الاطمئنان على حالتها الطبية عرض فريق التدخل السريع عليها إيداعها بإحدى دور الرعاية المخصصة لكبار السن بلا مأوى فوافقت على الفور.

وتم التنسيق مع سيارة الإسعاف لنقلها إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة بطنطا وهي الدار الوحيدة بالمحافظة التي تستقبل الحالات الإنسانية مجانًا.

