حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

اندلاع حريق بسوبر
اندلاع حريق بسوبر ماركت في طنطا، فيتو

شهدت منطقة دوران النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء أمس حريقا محدودا داخل سوبر ماركت شهير نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل المكان.

تضامن الغربية ينقذ سيدة بلا مأوى بعد عملية جراحية في مستشفى طنطا العام

تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسوبر ماركت بمدينة طنطا.

على الفور جرى انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي دون وجود شبهة جنائية ولم يُسفر عن أي إصابات بشرية واقتصر الأمر على تلفيات محدودة في بعض محتويات المحل.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

