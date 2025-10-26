حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

شهدت منطقة دوران النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء أمس حريقا محدودا داخل سوبر ماركت شهير نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل المكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسوبر ماركت بمدينة طنطا.

على الفور جرى انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي دون وجود شبهة جنائية ولم يُسفر عن أي إصابات بشرية واقتصر الأمر على تلفيات محدودة في بعض محتويات المحل.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.