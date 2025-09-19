تعيين أيمن عرب مستشارا إقليميا للمجلس العالمي للمطارات ممثلًا عن أفريقيا لدى تورونتو الكندية

قرر المجلس الدولي للمطارات ACI تعيين المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات المستشار الإقليمي له ممثلًا عن إفريقيا لدي تورونتو الكندية.

وكان المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا قد انعقد هذا العام في لوساكا بدولة زامبيا وهو يعد من أبرز الفعاليات الإقليمية التي ينظمها بحضور نخبة من مسؤولي المطارات والخبراء الدوليين لبحث مستقبل المطارات في القارة الأفريقية وسبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة ودور المطارات كأصول اقتصادية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأعلن المجلس الدولي للمطارات عن فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة الريادة في الاستدامة للمطارات الكبرى في أفريقيا كما فاز مطار الغردقة الدولي بجائزة تحقيق إنجاز صفر نفايات وذلك بتفادي دفن المخلفات.

يذكر أن المجلس الدولي للمطارات قام بإعلان النتائج خلال انعقاد المؤتمر السنوي المنعقد حاليا في لوساكا عاصمة دولة زامبيا.

